Júlio César ‘Imperador’, campeão brasileiro pelo Flamengo, rememora carreira de Arthur, do BBB21, como jogador de futebol: ‘Caráter forte’ | fora da casa

Arthur, que entrou no BBB21 no grupo Pipoca, é instrutor de crossfit e já foi jogador de futebol profissional. Nesses mais de dois meses de programa, o capixaba, de 26 anos, já contou algumas vezes para os amigos de confinamento suas histórias no campo. Ele já foi capitão do Atlético Goianiense no sub-17. Na época, seu técnico era o Júlio César ‘Imperador’, campeão brasileiro pelo Flamengo (1992). Ele também passou para o Ponte Preta, no interior de São Paulo; e para o Itaboraí, em Goiás.