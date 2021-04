Jump Force: DLC de Giorno Giovanna, de JoJo, é confirmado para abril

A Bandai Namco revelou nesta quarta-feira (7) que Giorno Giovanna, novo personagem via DLC de Jump Force, será disponibilizado em 13 de abril para compra individual. Jogadores que tiverem adquirido o Passe de Personagem 2 poderão resgatar o protagonista de Vento Áureo sem custos extras e de forma antecipada, a partir de 9 de abril.

O anúncio foi feito através de um novo trailer de gameplay, mostrando mais cenas de combate de Giorno Giovanna e as principais habilidades do stand Gold Experience. Nas imagens, é possível observar que a personalidade bastante particular do humanoide foi transportada para Jump Force, assim como seus poderosos golpes em curta distância. Confira abaixo o vídeo.

Com a chegada de Giorno, o segundo Passe de Personagem — que também inclui Shoto Todoroki, Meruem, Hiei e Yoruichi Shihouin — chega ao fim, e agora os fãs podem esperar as novidades de uma próxima temporada do crossover.

Jump Force está disponível para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S/X, Nintendo Switch e PC.