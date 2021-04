Junior Lima e Monica Benini revelam sexo do bebê; saiba qual é

“Passando aqui para atualizar vocês da nossa novidade! Descobrimos que estamos esperando uma MENINA!!! Aaaaai, meu coração! Sugestões de nomes?”, escreveu ele, na manhã desta terça-feira (27).

O cantor tinha anunciado no último dia (9) no Instagram que seria papai pela segunda vez. “Em meio a essa loucura toda que estamos vivendo, mais uma bolinha de luz está chegando pra iluminar nossa família! Uma alegria gigantesca, misturada com as preocupações de se ter um filho nos dias de hoje, mas com a certeza de que vamos fazer de tudo para que ele (ou ela – ainda não sabemos, mas o Otto afirma com toda segurança que é um menino de novo!) tenha uma vida iluminada e cheia de amor e saúde! Precisava dividir essa noticia maravilhosa com vocês”, declarou Junior.