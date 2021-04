Junior Lima, irmão de Sandy, anuncia que será pai pela segunda vez · .

O cantor Junior Lima vai ser pai pela segunda vez. O irmão de Sandy anunciou a novidade no Instagram, nesta sexta-feira (9). Ele publicou duas fotos, uma de quando contou aos fãs que a mulher, Monica Benini, estava grávida de Otto –de três anos–, e uma reprodução da imagem anterior, agora com o primogênito junto.

Em ambos os registros, Junior está ajoelhado e sorrindo de frente para a amada, colocando a mão em sua barriga, já um pouquinho aparente. Na legenda dos cliques, o músico revelou que está emocionado e contente com a notícia, apesar de o mundo viver um momento de caos devido à pandemia do coronavírus.

“Em meio a essa loucura toda que estamos vivendo, mais uma bolinha de luz está chegando para iluminar nossa família”, iniciou. “É uma alegria gigantesca misturada com as preocupações de se ter um filho nos dias de hoje, mas com a certeza de que vamos fazer de tudo para que ele ou ela tenha uma vida iluminada e cheia de amor e saúde! Precisava dividir essa notícia maravilhosa com vocês”, vibrou.

O filho de Xororó e Noely Lima adiantou que Otto já tem uma preferência pelo sexo do bebê. “Ele afirma com toda segurança que é um menino de novo [risos].”

O patriarca da família Lima também se manifestou por meio das redes sociais. Irmão de Chitãozinho, o cantor sertanejo repostou o registro de Junior e acrescentou uma declaração de amor ao casal e ao neto que está a caminho.

“Meu coração mais uma vez transborda de alegria! Que Deus continue abençoando vocês, meus filhos, com muita saúde e sabedoria”, declarou.

Junior e Monica se casaram pela primeira vez em dezembro de 2014, na cidade de Itatiba, interior de São Paulo. Após cinco anos, os dois oficializaram a união novamente, desta vez, com a presença de Otto, no luxuoso resort e balneário The Brando, na Polinésia Francesa.

“Não é que a gente casou de novo?! Depois de cinco anos do nosso ‘sim’, resolvemos celebrar de novo esse encontro de almas que somos; mas dessa vez, com o nosso pequeno ali, simbolizando nossa soma, nosso amor”, escreveu ele como legenda da imagem postada nas redes.

Inscreva-se no canal do . no YouTube e confira o nosso boletim diário com os principais destaques do dia