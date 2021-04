Just Beyond: série antológica do Disney+ tem elenco revelado

Nesta terça-feira (13), o Disney+ anunciou oficialmente os primeiros nomes do elenco de Just Beyond, sua nova série antológica. A produção é baseada diretamente nos quadrinhos de horror homônimos lançados pelo BOOM! Estúdios, empresa de R.L. Stine, criador de Goosebumps.

Mckenna Grace e Lexi Underwood serão as protagonistas de seus respectivos episódios, enquanto Nasim Pedrad viverá uma personagem importante. Composta por oito partes, a série apresentará aos espectadores uma história diferente a cada semana, trocando completamente o elenco. A direção ficará a cargo de Marc Webb.

As tramas vão apresentar personagens embarcando em jornadas surpreendentes relacionadas à descoberta de um mundo sobrenatural. Bruxas, alienígenas, fantasmas e universos paralelos estarão presentes na narrativa.

Just Beyond: saiba mais sobre a nova série do Disney+

Com a confirmação de Mckenna Grace no elenco, a série do Disney+ marcará mais uma parceria entre ela e Marc Webb. O cineasta já havia dirigido a atriz no filme Um Laço de Amor (Gifted, no original). Inclusive, entre seus créditos mais recentes, estão as séries The Haunting of Hill House e Young Sheldon.

Enquanto isso, Lexi Underwood apareceu na minissérie Little Fires Everywhere, disponível no Amazon Prime Video, junto de Reese Witherspoon e Kerry Washington.

Já Nasim Pedrad, que esteve ao longo de seis temporadas no Saturday Night Live, estreou a comédia Chad, no TBS, recentemente. As séries New Girl e Brooklyn 99 também fazem parte de seu currículo.

Just Beyond tem Seth Grahame-Smith, David Katzenberg, Aaron Schmidt, David Walpert, Ross Richie, Stephen Christy e Mark Ambrose entre seus produtores executivos. Marc Webb também vai atuar nessa mesma equipe, junto de R.L. Stine.

Até o momento, a série ainda não teve nenhuma data de lançamento anunciada pelo Disney+.