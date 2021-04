Justiça renova acordo por salários em dia no Botafogo

O Botafogo tem convivido com a crise financeira nos últimos anos. Por isso, o atraso no pagamento de salários se tornou constante no clube.

Na última temporada, a diretoria conseguiu manter os salários em dia por conta de um acordo com a Justiça do Trabalho. Nele, o pagamento dos funcionários se torna a prioridade e as penhoras ficam bloqueadas.

Nesta quarta-feira, o acordo foi renovado até o fim de 2021. Com isso, os funcionários terão a preferência no pagamento desde que haja recursos nos cofres alvinegros.

Segundo a diretoria, os vencimentos até junho estão garantidos. No entanto, depois disso somente com novas receitas os compromissos poderão ser honrados.

O Botafogo terá que buscar novos patrocinadores ou negociar jogadores para seguir com os salários em dia.