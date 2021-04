Juventude empata com o Esportivo e se complica no Campeonato Gaúcho

Nesta segunda-feira, pela 10ª e última rodada do Campeonato Gaúcho, Esportivo e Juventude ficaram frente a frente. O empate por 2 a 2, na Montanha dos Vinhedos, complicou a situação do Juve que chega na última rodada precisando vencer e secar os rivais.

As duas equipes protagonizaram uma chuva de gols na primeira etapa. Com três minutos de bola rolando, Júnior Alves abriu o marcador e o Juve precisou de mais dez minutos para chegar ao empate, com Guilherme Castilho.

Quatro minutos após levar o empate, o Esportivo reagiu com Juninho Tardelli aproveitando a penalidade máxima. O mesmo enredo se repetiu do lado oposto – Matheus Peixoto, aos 33 minutos, converteu o pênalti e deixou tudo igual mais uma vez.

No segundo tempo ninguém conseguiu balançar a rede adversária e o empate se manteve até o apito final. O Juventude chega aos 14 pontos, um atrás do G4 – com Caxias e Ypiranga, que somam 15 tentos. O Esportivo luta contra o rebaixamento e soma nove pontos na décima posição.

São José cede empate no final

Também nesta segunda-feira, pela 10ª rodada do estadual, São José e Pelotas entraram em campo em partida com clima de decisão. Jogando em casa, no estádio Passo D’areia, o São José empatou com o lanterna por 1 a 1.

Lissandro Schultz balançou a rede ainda na primeira etapa, aos 38 minutos. O time da casa administrou a vitória até o último lance de jogo, quando Marcão surpreendeu e deixou tudo igual com um gol polêmico – e que paralisou a partida por 15 minutos.

O São José vai precisar somar três pontos na última rodada, tirar o saldo e secar as equipes a sua frente para buscar uma classificação improvável. O Pelotas segue na lanterna, mas vivo, com oito pontos até aqui.