Juventude libera e Coxa encaminha contratação de Dalberto, do Sport; dirigente afirma que negociação é em definitivo

O Coxa este prestes a receber mais um reforço para o elenco que disputa a temporada 2021. Em conversas bem encaminhadas, o Verdão deve anunciar a contratação do atacante Dalberto, atualmente no Sport, mas com vínculos econômicos ligados ao Juventude. A primeira informação das tratativas é do repórter Pedro Petrucci, da rádio Gaúcha Serra.









As negociações sinalizam um empréstimo ao Verdão até final de 2021. O Juventude, que tem 50% dos direitos, autorizou ao Sport a liberação para abrir conversas para mais um empréstimo do jogador de 26 anos que está no rubro-negro pernambucano desde 2020. No último Brasileirão, atuou em 15 jogos (todos como titular), sendo autor de três gols.

Dalberto estava na mira do Coritiba há uns meses e, se o acerto for firmado, chegará ao Alto da Glória para disputar uma vaga no ataque. Atualmente, Léo Gamalho é o titular absoluto do setor, que conta também, com Pablo Thomaz e Luizão como opções da linha ofensiva do time comandado por Morínigo.

No entanto, em apuração do Globoesporte.com, o diretor de futebol do Sport, Augusto Caldas, declarou que as negociações não são pelo empréstimo, mas sim, por uma compra definitiva: “Ele realmente está indo. Vai em definitivo para lá, não é um empréstimo, e o Sport receberá uma compensação financeira pela negociação”, afirmou.

O atacante começou sua jornada como profissional do América-RN, se transferindo, na sequência, para o Bonsucesso-RJ. A carreira do jogador conta com passagens por Alecrim-RN, ABC, Mirassol, Londrina, Sampaio Corrêa, Juventude, Chapecoense e Sport.