Juventude vence o Aimoré e se aproxima do G-4 do Campeonato Gaúcho

Pela oitava rodada do Campeonato Gaúcho, o Juventude venceu o Aimoré por 1 a 0, nesta quinta-feira, no Alfredo Jaconi. Com o Resultado, na Montanha dos Vinhedos, em Bento Gonçalves. Com o resultado, a equipe de Caxias do Sul se aproximou do G-4 do Estadual.

O único gol da partida foi marcado por Marcos Vinicios, logo aos quatro minutos do primeiro tempo. Antes do intervalo, o Jaconero ainda teve chance de ampliar o placar, mas desperdiçou. O Aimoré foi pra cima na segunda etapa, mas parou nas boas defesas do goleiro Marcelo Carné.

50/2º | Juventude 1×0 Aimoré | #JUVxAIM VITÓRIA JACONERA! Com gol do garoto da base Marcos Vinicios, o Ju derrotou o Aimoré por 1 a 0 na Montanha dos Vinhedos. 📸Arthur Dallegrave/ECJuventude#VamoJaconero #Gauchão2021 pic.twitter.com/MpAllHFuH3 — E.C. Juventude (@ECJuventude) April 2, 2021

Com o triunfo, o Juventude está com 12 pontos e subiu para o quinto lugar do Campeonato Gaúcho. O Caixas, quarto colocado, perdeu por 3 a 0 para o Novo Hamburgo nesta quinta-feira e segue com 13 pontos. Já o Aimoré, que continua com nove pontos, caiu para a sétima posição.

A derrota do Caixas para o Novo Hamburgo, inclusive, aliviou os líderes do Gauchão. Caso tivesse vencido, o Grená ultrapassaria Ypiranga e Grêmio e ficara apenas um ponto atrás do Internacional, tendo uma partida a menos.

50’2T Fim de jogo. Caxias sofre derrota fora de casa diante do Novo Hamburgo. O próximo compromisso do Caxias será no Clássico Ca-Ju, que ocorre na segunda-feira, no Estádio Centenário. 📷 Divulgação/EC Novo Hamburgo pic.twitter.com/ECFh35WrMq — S.E.R. Caxias (@sercaxias) April 2, 2021

Também nesta quinta-feira, o Esportivo bateu o Pelotas por 2 a 0 na Boca do Lobo. Com o resultado, o Tivo saiu da lanterna e está na 11ª posição com sete pontos. Já o Lobão caiu para o último lugar e continua com seis pontos.

Confira o resultado de todos os jogos do Campeonato Gaúcho desta quinta-feira:

Juventude 1 x 0 Aimoré

Novo Hamburgo 3 x 0 Caxias

EC Pelotas 0 x 2 Esportivo