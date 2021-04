Juventus faz pressão e tenta dar chapéu no Barcelona por xodó de Koeman

O futuro de Memphis Depay parece ser mesmo longe do Lyon. A novela com o Barcelona segue e parece ter chegado a um novo capítulo, agora, com outro time entrando na disputa: a Juventus.

Segundo o jornal Mundo Deportivo, a Velha Senhora pressiona e tenta dar um chapéu nos catalães. O clube de Turim já tentou, inclusive, fechar com o holandês a custo zero, mas não obteve sucesso.

O clube italiano pensa na contratação de Depay já prevendo uma possível saída de alguns dos seus principais nomes no setor ofensivo, como Cristiano Ronaldo, Dybala e Morata.

No entanto, as dificuldades não estão somente pela preferência do atacante pelo Barcelona. A possibilidade de ficar de fora da próxima edição da Uefa Champions League também é um fator que joga contra a Juve.

Memphis Depay em Bayern de Munique x Lyon Getty Images

Atualmente, a Juventus está na 4ª colocação, com 66 pontos, mesmo número do Milan, em 5º. Faltam cinco rodadas para o fim do Campeonato Italiano.

Apesar de não ser unanimidade na nova diretoria do Barcelona, Depay conta com o aval de Ronald Koeman, seu ex-treinador na Holanda. O Barça, inclusive, já conversou com o atleta para uma possível redução salarial.

O clube do Camp Nou, diferentemente da Juventus, briga ponto a ponto pelo título do campeonato nacional, podendo, inclusive, assumir a liderança na quinta-feira (29), caso vença o Granada em partida atrasada.





Depois de uma passagem apagada pelo Manchester United, Depay chegou ao Lyon na temporada 2016-17 e já defende o clube há cinco anos. Ao todo, entrou em campo 174 vezes e marcou 74 gols.