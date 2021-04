Juventus-ITA sai na frente e abre conversas por joia do Santos; R$ 469 milhões entram em cena nos bastidores

O Santos começou 2021 com a promessa de reconstrução, novos métodos, filosofias e visão de mercado. A estratégia inicial era trazer um técnico que deixasse um legado quando fosse embora e, para isso, trouxe Ariel Holan, que fez um ótimo trabalho na Universidad Católica, do Chile. O contrato do treinador se encerraria ao término da atual gestão, em 2023.









No entanto, as coisas não saíram como o esperado e Holan pediu para deixar o comando técnico do Peixe após a sequência de resultados negativos, pressão da torcida, pichações nos muros da Vila Belmiro e até foguetório próximo à sua residência. O clima hostil deixou o argentino desconfortável, o que culminou na sua desistência do projeto.

Foto: Ivan Storti/Santos FC



Para o lugar de Holan, a diretoria não deve apostar em outro estrangeiro e o nome de Fernando Diniz ganha força nos bastidores. Enquanto isso, o Alvinegro se preocupa com a possibilidade de perder jogadores importantes e promissores, como é o caso de Kaiky. Segundo o jornalista Nicolò Schira, a Juventus, da Itália, está de olho no defensor.

Além da Juve, o Ajax-HOL e o Arsenal-ING também demonstraram interesse no zagueiro de 17 anos e que tem sido titular nos últimos jogos do Peixe. No entanto, a equipe italiana saiu na frente e já abriu conversas com Giuliano Bertolucci, empresário do atleta e muito influente entre os clubes europeus. O contrato de Kaiky com o Santos é válido até novembro de 2023.

⚠️ IMPORTANTE: A Juventus, da Itália, sondou o zagueiro Kaiky e abriu conversas com Giuliano Bertolucci, empresário do jogador. O contrato de Kaiky com o Santos é válido até novembro de 2023. �� @NicoSchira | �� Ivan Storti pic.twitter.com/99POSDk3oA — Falando de Alvinegro (@fdalvinegro)

April 28, 2021





O último vínculo assinado por Kaiky com o Peixe foi em dezembro de 2020 e na ocasião o atleta ampliou sem compromisso com o clube da Baixada Santista por mais três temporadas e foi estipulada uma multa de 70 milhões de euros (R$ 469 milhões) para tirá-lo da Vila Belmiro. Além do zagueiro, a Juventus também monitora o atacante Kaio Jorge.