Juventus perde para o Taubaté pela Série A2 do Paulistão; Portuguesa segue sem vencer

Após mais de um mês de paralisação, a Série A2 do Campeonato Paulista retornou nesta terça-feira. Pela quinta rodada da competição, o Juventus perdeu por 2 a 1 no Estádio Ulrico Mursa.

O Taubaté abriu o placar com Doni, mas o Moleque Travesso empatou com Nailson ainda no primeiro tempo. Nos minutos finais da segunda etapa, Betinho decretou a vitória do Burro da Central.

Com seis pontos, o Juventus está em oitavo lugar na Série A2, abrindo a zona de classificação para as quartas de final. O Taubaté, por outro lado, aparece em 12º, com quatro pontos.

LAVANDO A ALMA! Na reestreia de Martelotte, Taubaté vence o Juventus fora de casa pela retomada da Série A2! Vamo Burro! Leia mais: https://t.co/4RJMNeznQF#VamoSubirBurro #OrgulhoDeSerTaubaté pic.twitter.com/Hb6zWrKg0A — EC Taubaté (@ectaubate) April 21, 2021

No Canindé, a Portuguesa contou com um gol no apagar das luzes para empatar em 1 a 1 com o São Bernardo. Sem nenhuma vitória na Série A2 do Campeonato Paulista, a Lusa está na 14ª posição, com apenas três pontos, enquanto o São Bernardo subiu para a sétima colocação, com 7 pontos.

Já o Oeste segue com 100% de aproveitamento. Na Arena Barueri, o Rubro-Negro goleou o Red Bull Brasil por 4 a 0 e alcançou a liderança do Estadual com 15 pontos, dois a mais que Água Santa e XV de Piracicaba, segundo e terceiro colocados, respectivamente.

Confira o resultado de todas as partidas da Série A2 do Campeonato Paulista realizadas nesta terça-feira:

Juventus-SP 1 x 2 Taubaté

EC São Bernardo 2 x 1 Monte Azul

Atibaia 2 x 0 Portuguesa Santista

Rio Claro 4 x 3 Velo Clube

Portuguesa 1 x 1 São Bernardo

Oeste 4 x 0 Red Bull Brasil

XV de Piracicaba 0 x 0 Água Santa

Audax Osasco 1 x 1 Sertãozinho