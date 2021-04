Juventus tem escolha surpreendente no radar para possível saída de Pirlo, diz jornal

Andrea Pirlo tem sofrido com a pressão em seu primeiro ano como treinador na Juventus. O ex-meio-campista pode deixar o comando da Velha Senhora no final da atual temporada e o clube já teria um substituto favorito.

Lives, conteúdos originais e o melhor da programação da ESPN! Inscreva-se no nosso canal do YouTube, ative as notificações e não perca nenhum vídeo!

Segundo o diário alemão Bild, o anúncio de Hansi Flick de que não seguirá no Bayern de Munique na próxima temporada, mesmo com contrato até 2023, fez com que o time italiano se interessasse pelo atual campeão europeu.

Um fator que atrapalharia um possível negócio, porém, é o fato de que Flick teria deixado seu posto no clube bávaro para assumir o comando da seleção alemã após a Eurocopa, quando Joachim Löw deixará o time depois de 15 anos.

Ainda assim, o interesse de clubes da Premier League, além da Juve, pode fazer com que o negócio com a Mannschaft possa ser desfeito antes mesmo de ser concluído.

Os melhores vídeos, entrevistas exclusivas, as grandes análises e as últimas notícias do mundo dos esportes. TUDO no ESPN.com.br! Clique e veja!

Na Itália, o trabalho de Pirlo é contestado por conta dos resultados obtidos pelo treinador. Faltando seis rodadas para o fim da Série A, o time está a 13 pontos da Inter de Milão.

Na Uefa Champions League, o time foi eliminado nas oitavas de final, enfrentando o Porto. A esperança de conquista do técnico italiano está na decisão da Copa da Itália, contra a Atalanta, no próximo dia 19 de maio.