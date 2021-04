Juventus tem mais um caso de covid-19 no elenco

A Juventus divulgou, nesta quinta-feira, mais um teste positivo para covid-19 no elenco. O zagueiro Leonardo Bonucci foi diagnosticado com o vírus e seguirá em distanciamento completo do restante da equipe.

Neste momento, o camisa 19 da Velha Senhora estava junto com a seleção nacional e nem chegou a voltar ao clube.

Segundo os protocolos previstos pela Uefa e pela Federação Italiana, o atleta ficará um período de duas semanas em casa, sem comparecer na sede da equipe e isolado socialmente.

A Juventus volta a campo neste sábado quando visita o Torino, pelo Campeonato Italiano.