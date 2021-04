Juventus vence o Genoa, mas título italiano segue muito distante

Neste domingo, a Juventus entrou em campo para enfrentar o Genoa, pela 30ª rodada do Campeonato Italiano. O time de Cristiano Ronaldo venceu por 3 a 1, mas o sonho do título segue muito distante.

Mesmo com a vitoria, a Velha Senhora se mantém na terceira posição com 62 pontos, um atrás do Milan e 12 longe da liderança, que pertence à Inter de Milão. Já o Genoa, fica na 13ª colocação com 32 pontos.

Marco Bertorello / AFP

A Juve abriu vantagem já no primeiro tempo. Aos quatro minutos, Kulusevski recebeu passe após bela jogada de Cuadrado e inaugurou o placar. Com 21 minutos, Chiesa aproveitou contra-ataque, bateu para o gol e Perin defendeu. No rebote, Cristiano Ronaldo acertou a trave e, novamente no rebote, Morata ampliou.

No início do segundo tempo, o Genoa diminuiu, com Scamacca, que acertou bela cabeçada após cobrança de escanteio. Com 24 minutos no cronômetro, Danilo fez belo passe para McKennie marcar o terceiro e dar números finais ao jogo.

Confira outros resultados do Campeonato Italiano

Verona 0 x 1 Lazio

Sampdoria 0 x 2 Napoli