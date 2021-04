Kaiky brilha, chama atenção de Holan e gigantes da Europa “crescem os olhos” para cima do zagueiro; multa rescisória é de R$ 458 milhões

O desempenho do zagueiro Kaiky despertou o interesse de grandes clubes da Europa. As informações sobre o jogador foram levantadas por meio do site Scouts, plataforma que agrupa vídeos e análises de estatísticas do futebol. O Peixe afirma não ter recebido nenhuma proposta, mas segundo o portal Goal.com, Arsenal, da Inglaterra e Ajax, da Holanda, monitoram em busca dados do atleta.









Para tirar o defensor de 17 anos da Vila Belmiro, é preciso desembolsar o pagamento de uma multa de 70 milhões de euros (R$ 458 milhões). O Alvinegro Praiano tem 70% dos direitos econômicos do jogador, com quem possui vínculo válido até novembro de 2023. Por ter menos de 18 anos, neste momento, qualquer transferência fica condicionada à permanência até que a maioridade seja atingida.

O jogador é promissor, tratado como joia da base de grande potencial no mercado da bola. Sua técnica atraiu a confiança de Holan, que o promoveu a titular, formando dupla no miolo de zaga com Luan Peres.

Qualidade no passe e postura de muita personalidade dentro de campo são apontados como os principais atributos de Kaiky, que atuou em oito jogos e foi autor de um gol, marcado no jogo do Peixe contra o Deportivo Lara, da Venezuela, pela Copa Libertadores..