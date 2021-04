Kaio Jorge ‘dribla’ rumores de saída e manda recado para torcida: “Cuidado no que leem”; atacante negocia renovação

O Santos tem a difícil missão de reverter um quadro caótico deixado pela antiga gestão. Sem poder contratar e com elenco abaixo dos rivais (seja de Libertadores ou Brasileirão), o Peixe aposta – mais uma vez – em sua base para buscar os resultados. Sob o comando de Ariel Holan, o Alvinegro tenta deixar para trás a imagem de equipe desorganizada.









Fora de campo, a nova diretoria também tem a missão de reorganizar o clube administrativamente. O início de trabalho de ambos os seguimentos tem sido satisfatório para a maioria dos torcedores. Apesar da direção estar conseguindo contornar alguns problemas, a comissão técnica encontra dificuldades para implantar sua filosofia.

Foto: Guilherme Calvo-Pool/Getty Images



Em meio aos problemas diversos, o Peixe encara mais um, que a renovação de contrato de atletas considerados importantes para o grupo. Como é o caso de Kaio Jorge. O atacante possui vínculo com o Alvinegro até fim e 2021, assim podendo assinar um pré-contrato com outra equipe a partir do meio do ano. As tratativas já se arrastam por meses.

Na última quarta-feira (21), o Portal Meu Peixão noticiou que o camisa 9 já teria confidencializado para amigos que não renovaria com o Santos, assim já tendo planos de jogar na Europa (a Juventus, da Itália, é a principal interessada no atleta). Ciente dos rumores, Kaio utilizou seu Twitter para desmentir a notícia.

Nem tudo que a mídia solta é verdade, cuidado no que leem por aí! ✌�� — Kaio Jorge (@kaiojorgeramos)

April 22, 2021





“Nem tudo que a mídia solta é verdade, cuidado no que leem por aí”, escreveu o jogador. Aos 19 anos, Kaio Jorge é visto como promissor. Titular da Seleção Brasileira sub-20, o atacante é um forte candidato a ser convocado pra os jogos Olímpicos. No time titular do Santos desde 2018, quando ainda tinha 16 anos, Kaio atuou em 60 partidas e marcou nove gols.