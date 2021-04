Kaio Jorge sente incômodo na coxa e desfalca o Santos contra o RB Bragantino

Kaio Jorge não ficará à disposição do interino Marcelo Fernandes para a partida do Santos contra o Red Bull Bragantino, que acontece neste sábado, às 20h, no Estádio Nabi Abi Chedid, pelo Campeonato Paulista.

O atacante sentiu um incômodo na coxa e será preservado do jogo que será disputado em Bragança Paulista. O Peixe tem a expectativa de contar com o jogador para a partida de terça-feira da semana que vem, contra o The Strongest, pela Libertadores.

O Santos realizou nesta sexta-feira o último treino antes do duelo com o RB Bragantino. A partida é de suma importância para a equipe, que está a dois pontos do Guarani, segundo colocado do seu grupo, e com três pontos a mais do que o São Bento, vice-lanterna geral da competição.

Dessa forma, a tendência é que o Peixe entre em campo no sábado com a sua força máxima. O time deve ter: João Paulo; Pará, Kaiky, Luan Peres, Felipe Jonatan; Alison, Balieiro, Gabriel Pirani; Marinho, Lucas Braga e Marcos Leonardo.