Kaio Jorge toma decisão sobre seu futuro e frustra planos do Santos, diz site; jogador se posiciona

Sob o comando de Ariel Holan, o Santos tenta deixar para trás a imagem de equipe desorganizada que tinha quando ainda era comandado por Cuca. Fora de campo, a nova diretoria também tem a missão de reorganizar o clube administrativamente. O início de trabalho de ambos os seguimentos tem sido satisfatório para a maioria dos torcedores.









Ainda com dificuldades para fazer o pagamento das dívidas deixada pelas antigas gestões, o presidente Andrés Rueda ainda não conseguiu retirar o bloqueio da Fifa que impede o Peixe de fazer contratações. Sendo assim, Holan precisa trabalhar com o elenco que já está na Vila Belmiro, além de promover atletas da base para compor o seu plantel.

Foto: Ivan Storti/Santos FC



Além disso, o técnico argentino pode perder jogadores. Com contrato até o final de 2021, Kaio Jorge teria avisado a amigos que não permanecerá no Santos. A informação foi dada pelo jornalista Lucas Leite, do Portal Meu Peixão. O camisa 9 pode assinar um pré-contrato com outro clube a partir de junho, no entanto busca maneiras de recompensar o Santos.

A ideia de Kaio seria não deixar o Santos de mãos abanando e que o Peixe tivesse um retorno financeiro com a sua saída. Sondado pela Juventus, da Itália, o atleta já estaria fazendo aulas de italiano para se apresentar no clube de Turim. Nos bastidores, o jogador nega as informações. De todo modo, a renovação com o Alvinegro ainda não foi definida.

Kaio Jorge sair não é um grande problema, mas sair por um valor baixo é absurdo. O que o @SantosFC jogou de dinheiro no lixo nos últimos 10 anos com venda (perda) de jogador dava pra pagar a dívida do Santos, Corinthians, Botafogo e Portuguesa — Rafa Bruschi (@bruschirafa)

April 21, 2021





Desde os 10 anos na Vila Belmiro, Kaio Jorge estrou no profissional aos 16 e de lá para cá disputou 60 partidas com o manto alvinegro e balançou as redes em nove oportunidades. O jogador de 19 anos é titular da Seleção Brasileira sub-20 e forte candidato a disputar os jogos Olímpicos da categoria. O Santos ainda tenta a permanência do atleta.