Kaio Jorge vira manchete de última hora e Santos pode apostar em Ângelo contra RB Bragantino; Copete está na lista de relacionados

Após uma semana difícil com saída de Ariel Holan do comando técnico com menos de dois meses no cargo e derrota para o Boca Juniors na Libertadores, o Santos agora encara de frente o perigo no Campeonato Paulista. O Peixe está em terceiro lugar do Grupo D com nove pontos, atrás de Mirassol (17) e Guarani (11) e enfrenta o Red Bull Bragantino neste sábado (01) precisando urgentemente da vitória.









O interino Marcelo Fernandes encerrou a preparação na tarde desta sexta-feira (30), no CT Rei Pelé, e na sequência a delegação viajou para o interior do estado – o jogo será às 20h (horário de Brasília), em Bragança Paulista.

Com uma inflamação na coxa, o atacante Kaio Jorge será desfalque no duelo decisivo. A informação procede de apuração do colega Lucas Musetti, setorista do Peixe na Gazeta Esportiva. Muitos torcedores santistas pensam que trata-se do imbróglio envolvendo a renovação do Menino da Vila, que tem seu contrato expirando no meio do ano.

O centroavante Bruno Marques também está fora por causa de lesão no ligamento do tornozelo, sofrida no clássico contra o Corinthians no último fim de semana na Vila Belmiro.

Como o Santos não divulga mais os relacionados, Musetti conseguiu apurar a lista de todos os jogadores do Santos chamados por Marcelo Fernandes para o jogo contra o Bragantino. Segue a lista:

Goleiros: João Paulo e John

Laterais: Pará, Felipe Jonatan e Mikael

Zagueiros: Kaiky, Luan, Luiz Felipe e Robson

Meio-campistas: Alison, Balieiro, Pirani, Jean Mota, Kevin, Lucas Lourenço e Victor Yan

Atacantes: Marinho, Braga, Marcos Leonardo, Ângelo, Allanzinho, Copete e Renyer

Jovem Ângelo pode receber chance contra o RB Bragantino pelo Paulistão (Foto: Foto: Ivan Storti/Santos FC)



A tendência é que Marcelo Fernandes promova a seguinte escalação:

João Paulo; Pará, Kaiky, Luan Peres e Felipe Jonatan; Alison, Vinicius Balieiro e Gabriel Pirani; Marinho, Marcos Leonardo e Lucas Braga (Ângelo)