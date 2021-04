Kamen Rider e Jaspion voltam ao Brasil de graça pela Pluto TV · .

Populares entre os anos 1980 e 1990, as séries Kamen Rider Black (1987-1988) e Jaspion (1985-1986) vão retornar ao Brasil de forma gratuita para os fãs. As duas atrações estarão na grade do Tokusato Channel, canal que fará parte da Pluto TV a partir de 6 de abril e que terá apenas produções do gênero.

O canal é fruto de uma parceria da Pluto TV, serviço de streaming gratuito da ViacomCBS, com a Sato Company. No total, seis produções ficarão disponíveis no catálogo a partir do primeiro dia. Outras atrações clássicas da Toei Company e de produtoras do Japão especializadas em tokusatsu (em que heróis formam um robô para lutar contra monstros enormes) serão integradas nos próximos meses.

Na estreia do Tokusato Channel, os seis títulos serão disponibilizados com áudio original e opções de legenda em português e espanhol. Séries e filmes, inclusive conteúdos ainda inéditos no Brasil, serão o foco do canal.

Confira abaixo as sinopses das produções que chegam ao Brasil na estreia do Tokusato Channel:

Jaspion, o Fantástico (46 episódios)

No planeta Edin, um profeta encontra um garoto humano que sobreviveu à queda de uma nave espacial, acidente no qual seus pais morreram. O garoto é adotado e recebe o nome de Jaspion. No Brasil, a série voltou a ser exibida na TV aberta em 2019, fazendo parte da programação matutina da Band.

Kamen Rider Black (51 episódios)

Minami Kotaro é escolhido por Golgom para ser o rei do século junto com seu melhor amigo. Kotaro escapa e se transforma no 11º Kamen Rider, o Kamen Rider Black. Infelizmente, seu melhor amigo não escapa e transforma no terrível vilão Shadow Moon.

Kamen Rider ZI-O (49 episódios)

A série conta a história de um jovem que, segundo visitantes do futuro, está destinado a se tornar um tirano que irá dominar o mundo inteiro. Ele embarca em uma jornada através do tempo para tentar mudar seu destino e acaba encontrando outros Kamen Riders do passado.

Kiba: A História do Cavaleiro Negro (filme)

Kiba, O Cavaleiro Negro Makai, é o principal antagonista de Garo,

o Lobo Negro. Originalmente ele era Barago, um cavaleiro Makai,

mas sua sede de poder e vingança o transformaram em um cavaleiro da

escuridão, dando o pontapé em uma emocionante aventura.

Garo: A Flauta Secreta (filme)

Há muito tempo, uma sacerdotisa Makai chamada Higari se tornou poderosa e capaz de controlar forças que ninguém jamais conseguiria. Por tanto poder, um sacerdote chamado Sougen a impediu de usá-lo. Com o seu corpo e sua própria vida, ele criou a flauta Tougen e selou Higari logo depois de sua morte. Deste modo, quem estiver à procura de poder conseguirá ressuscitar Higari tocando oito notas no instrumento.

Garo Red Requiem (filme)

Baseado na série de tokusatsu de mesmo nome, Garo Red Requiem mostra Kouga Saejima viajando para sua cidade natal após receber uma ordem para caçar um terrível monstro chamado Karma, que está atacando secretamente as pessoas. Durante a batalha para salvar um bebê de outro monstro, Kouga transforma-se em Garo e conhece três sacerdotes: Makai Akaza, Shiguto e Rekka.