Kane está ‘frustrado’ e quer deixar clube para aumentar chance de ser campeão, diz site

Uma bomba mexeu com o norte de Londres neste sábado (10). Segundo informações publicadas pelo site The Athletic, Harry Kane está disposto a deixar o Tottenham após o fim desta temporada.

Segundo o portal, o atacante está frustrado com o desempenho recente dos Spurs nas principais competições e entende que pode “testar o mercado” em busca de um time mais competitivo para buscar títulos.

Lives, conteúdos originais e o melhor da programação da ESPN! Inscreva-se no nosso canal do YouTube, ative as notificações e não perca nenhum vídeo!

Aos 27 anos, Kane nunca conquistou um troféu na carreira e entende que está na hora de almejar esse objetivo. Na atual temporada, o Tottenham foi eliminado na Europa League, da Copa da Inglaterra e faz campanha irregular na Premier League.

Kane ainda tem a chance de ser campeão com o clube nesta temporada, uma vez que o Tottenham disputará a final da Copa da Liga Inglesa contra o Manchester City, no próximo dia 25 de abril, em Wembley. Caso o título não venha, a chance de sair aumenta.

Os melhores vídeos, entrevistas exclusivas, as grandes análises e as últimas notícias do mundo dos esportes. TUDO no ESPN.com.br! Clique e veja!