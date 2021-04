Kannemann e Maicon fora, PV no banco e mais: Grêmio terá novidades contra Del Valle e time já é indicado

O Grêmio vira a chave após a vitória por 1×0 no clássico Gre-Nal do último sábado (3) e centra suas atenções na pré-Libertadores. Na próxima quarta-feira (7), o Tricolor Gaúcho encara o Independiente del Valle, no Equador, às 19h15min (de Brasília), e terá novidades em sua delegação. O deslocamento às 9h desta segunda-feira (5).









Para o duelo do meio de semana, o técnico Renato Portaluppi ainda não contará com o zagueiro Kannemann. O argentino segue se recuperando de dores musculares e ainda não avançou da parte de transição física. O outro zagueiro de peso do elenco, Pedro Geromel, realiza fisioterapia e é mais uma baixa.

Já no setor de meio de campo, a ausência fica por conta do capitão Maicon. O volante saiu mancando do Gre-Nal, que terminou já na madrugada de domingo (4). Sem poder contar com o camisa 8, o Grêmio tem duas alternativas imediatas: o jovem Darlan, que ganhou destaque nos últimos jogos do Gauchão, ou o experiente Lucas Silva.

O provável time para enfrentar o Independiente del Valle tem: Brenno; Vanderson, Ruan, Rodrigues e Diogo Barbosa; Darlan (Lucas Silva) e Matheus Henrique; Alisson, Pinares e Ferreira; Diego Souza. Uma das novidades na delegação deve ser a presença de Paulo Victor como reserva imediato. Mesmo com uma lesão no púbis, ele estará na viagem para auxiliar com sua experiência.

Recém-contratado, o lateral-direito Rafinha permanece em Porto Alegre, ainda sem ter sido inscrito na Libertadores. O zagueiro Paulo Miranda, que testou positivo recentemente para a Covid-19, cumpre isolamento. Já os jovens Jean Pyerre e Pepê correm por fora para recuperar espaço.