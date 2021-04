Kannemann é sincero após eliminação do Grêmio e disparada: “Perdemos a cabeça”; capitão aponta próximos passos

Depois de bater o Internacional, pelo Gauchão, o Grêmio “virou a chave” para a Libertadores, onde encarou o Independiente de Valle (EQU), no jogo de ida da terceira fase da competição continental. Em jogo marcado por problemas extracampo, falhas da arbitragem e reclamações da comissão técnica gremista, o Tricolor foi derrotado por a 2 a 1.









O jogo começou bom para o Grêmio, que abriu o placar com Diego Souza logo aos nove minutos da etapa inicial. Porém, o desempenho caiu ainda metade da primeira etapa e o Del Valle começou a jogar melhor. No segundo tempo, aos 13′, os equatorianos empataram o duelo e por volta dos 25′, virou. Os gaúchos precisavam vencer por até um gol de diferença.

Entretanto, nesta quarta-feira (14), o Imortal recebeu o Del Valle na Arena e a história se repetiu. Precisando vencer por dois gols de diferença, o Grêmio saiu na frente aos 22 minutos com Jean Pyerre, mas novamente viu o adversário jogar melhor e tomou a virada. Com mais um 2 a 1 para os equatorianos, o Tricolor foi eliminado da Libertadores.

Na saída do campo, o capitão Kannemann tentou encontrar palavras para explicar o que aconteceu com o Grêmio e o porquê da eliminação precoce. “No primeiro tempo tivemos três ou quatro chances claras. Se tivéssemos feito, seria outra história. Lá, no jogo de ida, tivemos um gol anulado, que também seria outra história”, disseo zagueiro, que também acredita que o time “perdeu a cabeça”.

“Mas temos que olhar para dentro e entender porque fizemos um primeiro tempo bom, depois caímos no finalzinho. E no segundo tempo talvez a gente tenha perdido a cabeça. Olhar para dentro e corrigir”, conclui. Agora, a realidade do Grêmio é a Copa Sul-Americana, onde ingressa no grupo com Lanús, La Equidad e Araguá.