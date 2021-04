Kanu, do Botafogo, discute com torcedor: ‘Você acha que do dia para a noite vamos virar o Real Madrid?’

Na noite desta quarta-feira, o Botafogo foi eliminado da Copa do Brasil pelo ABC nos pênaltis. Na saída do estádio Frasqueirão, antes de embarcar no ônibus que levaria a delegação do Glorioso ao hotel, em Natal, alguns torcedores foram cobrar os jogadores, e uma discussão com o zagueiro Kanu foi iniciada. A informação é do repórter Richard Souza, do portal “Globoesporte.com”, que estava no local.

Em um momento da discussão, o zagueiro alvinegro lembrou das dificuldades enfrentadas pelo Botafogo e citou o Real Madrid.

– Você é botafoguense como eu? Você acredita ou não? Então você acha que do dia para a noite vamos virar o Real Madrid? – indagou o defensor.

Em outro momento, o torcedor criticou Luiz Otávio, que estava na marcação de Maycon Douglas, autor do gol do ABC, no primeiro tempo de partida.

– O Botafogo mandou Marcelo embora. Mandou o Zé Welison embora, beleza. Mandou o Lecaros embora. E ficou com Luiz Otávio? Luiz Otávio é fraco! – disse o torcedor.

O zagueiro, então, respondeu.

– Irmão, não tem dinheiro – sentenciou.

Ainda segundo o site, Jonathan, Gilvan, Douglas e Ricardinho se juntaram ao zagueiro e a conversa seguiu em tom mais ameno.