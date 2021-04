Karol Conká: A Vida Depois do Tombo estreia no Globoplay; veja reações!

Após uma participação turbulenta na 21ª edição do Big Brother Brasil, a cantora Karol Conká lançou nesta quinta-feira (29), pelo Globoplay, a série documental A Vida Depois do Tombo, mostrando as consequências de suas ações dentro da casa mais vigiada do Brasil.

Dividido em quatro episódios, a produção explora a retomada da artista, mostrando depoimentos sinceros sobre sua trajetória antes do BBB e promovendo reencontros com outros membros do elenco. Reuniões com seus assessores e família também são apresentados ao público.

Mesmo com cenas emocionantes que evidenciam o possível arrependimento de Karol com suas atitudes no programa, muitos espectadores não se convenceram com a abordagem e foram às redes sociais para manifestar suas reações.

“Vendo o primeiro episódio do documentário da mamacita Karol Conká é nítido que ela não tá (sic) arrependida pelo que fez e, sim, por ter perdido a carreira”, escreveu um internauta, reforçando ainda que os produtores só realizaram este projeto para limpar a imagem da cantora.

“Ainda acho que a Karol Conká escolheu a estratégia errada. Tinha que ter sumido uns meses para ressurgir de maneira triunfal na Fazenda”, publicou o jornalista Chico Barney em sua conta oficial no Twitter.

Confira outras reações manifestadas pela rede social:

Assisti o primeiro episódio do documentário da Karol Conka e até agora sigo com a mesma opinião: ela é exatamente o que mostrou dentro da casa e não tem nenhum arrependimento do que fez, apesar de ser assessorada para dizer o contrário o tempo todo. — De Lucca (@delucca) April 29, 2021

Sinceramente esse documentário não me fez acreditar na redenção da Mamacita, pelo contrário, fez eu continuar achando que ela é mais falsa é manipuladora ainda! #avidadepoisdotombo #KarolConká pic.twitter.com/RcBHc64xBl — João Paulo Silva ?? (@JoaoPauloo_Real) April 29, 2021

A cara de pau da Karol Conká em A vida depois do Tombo, fingindo surpresa como se não tivesse visto os vídeos antes ?? #avidadepoisdotombo #karolconka pic.twitter.com/bQHQQvPvgJ — vizinho da juliette ?? (@marcelocostta) April 29, 2021

A Vida Depois do Tombo: saiba mais sobre o documentário com Karol Conká

Foram poucas as semanas no jogo. Karol Conká foi eliminada com 99,17% dos votos, o maior recorde de rejeição registrado pelo BBB até o momento, provando que os espectadores não estavam gostando de sua postura no reality show.

São muitos os motivos que levaram à saída da artista, incluindo acusações de xenofobia e tortura psicológica.

Durante os episódios, Karol recebe a visita de Lumena Aleluia, uma de suas aliadas na atração. As duas se abraçam e reconhecem que erraram muito ao longo do Big Brother Brasil deste ano. O ator Lucas Penteado, um dos alvos constantes de Conká, enviou um vídeo a ela, fazendo algumas metáforas sobre os desentendimentos dos dois no programa.

No entanto, Arcrebiano Araújo, o Bill, e Carla Dias, são alguns dos que resolveram negar o convite para participar do documentário. Ainda na série, ela reforçou que, mesmo assumindo seus erros, não havia a necessidade de aparecer perante as câmeras de uma forma desajeitada para soar inocente.

