[KAROL CONKÁ]: Ex-participantes do BBB 21 se recusam a participar da série documental “A Vida Depois do Tombo”, do Globoplay

Depois do lançamento da série documental "A Vida Depois do Tombo", no Globoplay, alguns participantes do BBB 21 se recusaram a contar as experiências que tiveram com a ex-sister Karol Conká, que foi eliminada do reality show com a maior rejeição da história: 99,17% dos votos.









Um deles estará no No Limite, programa que estreia na Rede Globo no mês de maio. Arcrebiano, mais conhecido como Bil, chegou a viver um affair com Karol dentro do Big Brother Brasil. No entanto, ele acabou envolvido em uma situação embaraçosa, a qual fez com que ele perdesse prestígio na casa.

Outra que teve problemas com Karol Conká e também recusou participação na série é Carla Diaz. Ainda na segunda semana, ambas discutiram feio por uma suposta, e inverídica, insinuação da atriz para cima de Bil. No dia seguinte, Carla expôs toda a situação antes de entregar o colar do anjo a Camilla de Lucas, que ainda está no jogo.

Oi, pessoal ✨

Não apareci muito por aqui porque entendi que precisava me afastar um pouco das redes e cuidar de mim. Vejo o doc como uma oportunidade, em tempos de cancelamento, de relembrar que somos muito mais complexos do que um reality show é capaz de mostrar — Karol Conká (@Karolconka) April 26, 2021

April 26, 2021





Lucas Penteado, vítima direta das polêmicas que mancharam a imagem de Karol Conká para o Brasil, inicialmente aceitou a participação na série, mas depois evitou um encontro face a face com a rapper. Ele gravou apenas um vídeo para a curitibana, no qual teria dito para ela “se acertar com Deus” pelo que fez na casa.

As atitudes de Bil e Carla foram apoiadas pelo público geral. Depois de meses sem se manifestar nas redes sociais, Karol Conká escreveu no Twitter no último domingo, 25 de abril, dias antes de a série ser lançada no Globoplay.