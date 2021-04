Karol Conká sofre rejeição de colegas do BBB21 para documentário do Globoplay · .

Karol Conká está sofrendo rejeição dos colegas do BBB21 que já foram eliminados do reality da Globo. Os ex-BBBs estão relutantes em participar do documentário A Vida Depois do Tombo, série exclusiva do Globoplay, que contará a trajetória da cantora após deixar a casa mais vigiada do Brasil.

De acordo com a coluna de Patrícia Kogut, do jornal O Globo, os ex-colegas de confinamento não querem encontrar com Karol, o que está dificultando a produção. Enquanto alguns ainda guardam mágoas sobre a artista, outros preferem não ter sua imagem vinculada à recordista de rejeição do público da história do programa, eliminada com 99,17%.

Entretanto, a fim de driblar a falta de encontros pessoalmente, os produtores estão usando como alternativa o envio de vídeos dos participantes do BBB21 gravados à distância.

A série sobre Karol Conká recebeu o título de A Vida Depois do Tombo e chega à plataforma de streaming da Globo no dia 29 de abril. O nome faz um trocadilho com a música Tombei, um de seus maiores hits, e o cancelamento que a cantora sofreu pelas atitudes controversas no Big Brother Brasil 21.

O documentário entrevista Karol, seus familiares e amigos próximos, que prometeram não passar pano para o comportamento da rapper dentro do confinamento. A artista foi eliminada com 99,17% dos votos e passou por uma sabatina em vários programas da Globo na tentativa de aliviar um pouco a imagem negativa que construiu no jogo.

Após a passagem polêmica pelo reality, a curitibana de 34 anos adotou uma estratégia para lutar contra o cancelamento: assumir os erros, pedir desculpas e seguir a orientação dos assessores. Na casa, Karol perseguiu e humilhou Lucas Penteado e brigou com Carla Diaz por ciúme de Arcrebiano de Araújo –seu crush na disputa.

Depois das gravações, Karol Conká se isolou no interior e sumiu das redes sociais, postando apenas fotos com paisagens e alguns memes. Recentemente, a frase “qualquer coisa me bota no paredão”, que ela disse logo depois de uma das humilhações a Lucas, viralizou no Twitter depois que ela mesma publicou em seu perfil.

Inscreva-se no canal do . no YouTube para conferir nossos boletins diários sobre BBB21

Saiba tudo que está rolando no BBB21 com o podcast O Brasil Tá Vendo

Ouça “#34 – Escala de ranço: Quem são os favoritos e os cancelados do top 10 do BBB21?” no Spreaker.