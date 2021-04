Karol Conká volta às redes sociais após BBB: ‘Precisava me afastar’

Karol Conká retornou às redes sociais dois meses após ser eliminada do Big Brother Brasil 21 com recorde de rejeição – 99,17%. A rapper afirmou que precisava de um tempo para cuidar dela.

“Não apareci muito por aqui, porque entendi que precisava me afastar um pouco das redes e cuidar de mim. Vejo o documentário como uma oportunidade, em tempos de cancelamento, de relembrar que somos muito mais complexos do que um reality show é capaz de mostrar”, escreveu no Tiwtter.