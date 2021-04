Kayque tem problema no tendão adutor e vira desfalque no Botafogo; clube atualiza situação de outros 7 lesionados

Acumulando resultados ruins na última semana, o Botafogo foi eliminado da Copa do Brasil e já não tem chances matemáticas de conquistar o título do Campeonato Carioca. Sendo assim, o clube foca agora todas as atenções na preparação para o Campeonato Brasileiro da Série B, grande objetivo da temporada.

Porém, o técnico Marcelo Chamusca terá desfalques para a última rodada da Taça Guanabara: o volante Kayque tem um problema no tendão adutor direito e já está em tratamento segundo atualização feita pelo próprio clube. Atletas que estão perto do retorno são Diego Cavalieri, Hugo e Pedro Castro.

Confira a situação dos três jogadores que podem ficar à disposição para o início da Série B:

Cavalieri: Recuperado de lesão no tornozelo e entregue à preparação de goleiros

Hugo: recuperado de lesão na coxa esquerda e entregue à preparação física

Pedro Castro: recuperado de lesão no joelho esquerdo e entregue à preparação física.

Frizzo: outro entregue ao DM botafoguense



O Botafogo também atualizou a situação do goleiro Gatito Fernández, do meia Matheus Frizzo, do volante Romildo e do atacante Rafael Navarro, nomes ainda entregues ao departamento médico do clube por motivos diferentes. Todos ficam de fora do jogo contra o Macaé, no próximo domingo (25), no Nilton Santos.

Gatito: edema ósseo, em evolução. Treina na academia

Matheus Frizzo – Segue protocolo de concussão. Nos próximos dois dias fará treinamentos físicos progressivos.

Romildo – Fez hoje exames pós-Covid. Aguarda resultados para retornar aos trabalhos. Navarro – lesão muscular na coxa esquerda, em tratamento.

Kayque – lesão significativa no tendão adutor direito, em tratamento.