Kevin Malthus renova contrato com o Santos até 2026

Nesta quinta-feira, o Santos renovou contrato com Kevin Malthus. O jogador de 18 anos estendeu o vínculo com o clube até 31 de março de 2026, sendo que o anterior acabaria em 2022. Após assinar o novo contrato, o atleta falou sobre este passo dado no Peixe, onde está desde 2014.

“Só tenho que agradecer a Deus, a minha família, meus representantes e ao Santos. Agora é trabalhar firme para conquistar meu espaço e fazer minha história com essa camisa tão pesada. Comecei na escolinha Meninos da Vila, depois passei no teste para começar no futsal e depois acabei indo para o campo também. Nisso lá se vão oito anos de clube. E espero que seja só o começo”.

#MeninoDaVila, meia Kevin Malthus renova contrato com o Santos FC até março de 2026 O Santos FC acertou na manhã desta quinta-feira (29) a renovação de contrato de Kevin Malthus, de 18 anos. O meia, que está no clube desde 2014, assinou o novo vínculo até 31 de março de 2026. pic.twitter.com/0EQmk7Pz4M — Santos Futebol Clube (@SantosFC) April 29, 2021

Kevin nasceu em Belém do Pará, onde começou cedo a jogar futsal, defendendo o Tuna, mesmo time em que Paulo Henrique Ganso deu os primeiros passos na carreira. No sub-10, já começou sua trajetória no Peixe, tendo estreado no profissional em 2021.