Keylor Navas nunca foi eliminado no mata-mata da Champions League: veja o levantamento do LANCE!

Após a classificação do Paris Saint-Germain sobre o Bayern de Munique nesta quarta-feira, o goleiro da equipe francesa, Keylor Navas, somou mais uma vitória em mata-mata. Em levantamento, o LANCE! traz todos as classificações do arqueiro em Champions League, mostrando a sua invencibilidade.

A classificação do PSG sobre o Bayern de Munique tornou-se a 17ª vitória de Keylor Navas em mata-mata (finais incluídas), e o jogador segue sem eliminações em seu histórico.

CHAMPIONS 2014/2015

Em sua primeira temporada no Real Madrid, Navas atuou apenas uma vez. A vitória por 2 a 0 sobre o Schalke 04 na ida ajudou a equipe espanhola à se classificar para as quartas de final. Nos jogos seguintes, o goleiro costa-riquenho não entrou em campo, e o Real foi eliminado para a Juventus na semifinal.

CHAMPIONS 2015/2016

A titularidade chegou para Keylor Navas nesta temporada, e o goleiro atuou em todas as partida de mata-mata da competição. Nas oitavas de final, o Real Madrid eliminou a Roma após duas vitórias por 2 a 0. Em sequência, o Wolfsburg caiu após vencer por 2 a 0 e sofrer uma derrota por 3 a 0 na volta.

A semifinal foi difícil para o Real Madrid, e a ida, contra o Manchester City, terminou em 0 a 0, mas a classificação chegou na volta com uma vitória por 1 a 0. Na decisão, a vitória chegou nos pênaltis após empate em 1 a 1. Contra o Atlético de Madrid, os merengues venceram por 5 a 3 nas cobranças.

CHAMPIONS 2016/2017

Em sua segunda temporada como titular, Navas conseguiu mais um título com o Real Madrid. Duas vitórias contra Napoli, nas oitavas, e mais duas contra o Bayern de Munique, nas quartas, colocaram os merengues na semifinal novamente.

Mais uma vez, o Atlético de Madrid chegou no caminho de ‘Los Blancos’, mas agora na semifinal. Após uma vitória por 3 a 0 e uma derrota por 2 a 1, o Real passou de fase. Contra a Juventus, na final, uma goleada por 4 a 1 levou o décimo segundo título de Champions para o Bernabéu.

CHAMPIONS 2017/2018

A última temporada do goleiro costa-riquenho como titular do Real Madrid também terminou com título. De início, duas vitórias contra o PSG colocaram os espanhóis para enfrentar a Juventus que, após perder por 3 a 0, viu Cristiano Ronaldo decidir na volta com icônico gol de bicicleta em uma derrota do Real por 3 a 1.

Classificado de forma heroica, o Real Madrid estava com sede de título, e eliminou o Bayern de Munique nas semifinais com uma vitória por 2 a 1 e um empate em 2 a 2. Na final, o Liverpool caiu diante dos merengues pelo placar de 3 a 1.

CHAMPIONS 2018/2019

Nesta edição de Champions League, Navas não entrou em campo no mata-mata. Courtois foi contratado pelo Real Madrid, e a equipe espanhola caiu já nas oitavas de final. Após vencer o Ajax na ida por 2 a 1, os holandeses aplicaram um 4 a 1 histórico na volta.

CHAMPIONS 2019/2020

Após perder espaço em Madrid, Navas mudou-se para o Paris Saint-Germain. O goleiro tornou-se titular, e já eliminou o Borussia Dortmund nas oitavas de final. Nas quartas, a Champions no ‘formato pandemia’, viu o jogo único entre PSG e Atalanta terminar com vitória francesa por 2 a 1.

Nesta partida contra a Atalanta, Navas se lesionou, e ficou de fora da classificação nas semifinais contra o RB Leipzig. Na final, porém, o PSG caiu para o Bayern de Munique, ainda sem o goleiro.

CHAMPIONS 2020/2021

Na temporada atual, Navas foi essencial nas oitavas de final, contra o Barcelona, quando o PSG venceu na ida por 4 a 1, e empatou em 1 a 1 na volta, com pênalti de Messi defendido pelo costa-riquenho.

Algoz na final da última Champions, o Bayern de Munique foi eliminado nesta terça-feira (13) após uma vitória do PSG por 3 a 2 na Alemanha e uma derrota na França por 1 a 0. Em campo, Navas conseguiu a sua 17ª vitória de mata-mata.

Após a classificação, o PSG enfrenta o vencedor do confronto entre Manchester City e Borussia Dortmund, que ocorre às 16h (de Brasília) desta quarta-feira (14).