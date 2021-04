King of Fighters XV apresenta Shermie em novo trailer

Continuando com sua apresentação semanal de lutadores que estarão presentes em The King of Fighters XV, a SNK revelou que uma velha conhecida dos fãs estará nos próximos combates: Shermie.

A personagem, que estrou em The King of Fighters 97 lutando ao lado de Chris (ainda um mistério para esta edição) e Yashiro (já confirmado), traz para essa edição seu rol característico de golpes que envolvem agarrões, arremessos variados e chutes.

Confira um pouco da lutadora em ação no trailer abaixo:

The King of Fighters XV está agendado para chegar às lojas ainda neste ano, com plataformas e data oficial a serem anunciadas posteriormente.