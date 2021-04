Klauss Câmara e mais 1: Rueda muda ambição do Santos e já pensa em novo diretor; busca por técnico é colocada em ‘stand by’

O Santos acertou a venda de Soteldo para o Toronto FC, do Canadá, por US$ 6 milhões (R$ 32,8M, na cotação atual), mas não ficará com o dinheiro na negociação. Sendo assim, o Peixe está livre do transfer ban da Fifa e volta a ficar liberado para fazer contratações.









“Independentemente da liberação do transfer ban, a gente vem olhando o mercado desde o início. A gente já tem uma série de jogadores que estavam no nosso radar. Agora, é a hora de negociar, conversar. Repito: dentro da possibilidade financeira do clube. A gente não vai começar a pensar do zero, a gente já tem uma lista”, explicou Rueda, em coletiva.

Além de novos jogadores, o presidente também busca um diretor de futebol no mercado. A informação foi divulgada em primeira mão pelo jornalista Lucas Musetti, da Gazeta Esportiva, que colocou 2 nomes no radar do Peixe: Diego Cerri e Klauss Câmara. Este primeiro também está na mira do Grêmio.

Rueda deve tratar o próximo treinador como prioridade e a torcida pode esperar grandes novidades nos próximos meses. Reforços, comandante e novo diretor devem pintar na Baixada, já que o presidente busca uma reformulação total no departamento de futebol.

O Palmeiras chegou a estudar Cerri, mas acabou fechando com Barros, ex-Botafogo. O dirigente acertou sua saída do Bahia no início do ano e deixou alguns jogadores de herança. Gilberto, Gregore, Zé Rafael e Rodriguinho foram contratados durante sua gestão.