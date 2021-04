Klopp descarta clima de revanche no Liverpool contra o Real por final de 2018

O Liverpool entrará em campo pelas quartas da Liga dos Campeões nesta terça-feira, diante do Real Madrid. A partida marca o reencontro das duas equipes após a final da Champions de 2018, vencida pelos merengues por 3 a 1.

Questionado nesta segunda sobre o último duelo, o técnico Jurgen Klopp descartou o clima de revanche na equipe. O treinador afirmou que o jogo aconteceu há muito tempo e que o confronto não será “uma turnê de vingança”.

“Minha motivação é de alto nível, vamos jogar contra o Real Madrid. Não é por causa de 2018. Mas é claro que me lembro do jogo. Se alguém me perguntasse uma semana depois da partida se eu convidaria Sergio Ramos para meu aniversário, eu diria que não. Uma noite estranha, mas foi há muito tempo”, disse o comandante.

“Não consigo recuperar esse sentimento, essa raiva ou o que seja, por isso nem tento. Queremos mostrar como somos bons. Se formos melhores do que o Real, podemos seguir adiante. Não é uma turnê de vingança. A vida é assim. Eu não acredito nisso, mas seria bom passar”, completou.

O técnico alemão ainda elogiou o momento dos merengues e destacou que o time tem experiência para ganhar a Liga dos Campeões. “Temos de correr atrás do Real Madrid amanhã, que está num momento muito bom. Muito experiente. Se alguém sabe como ganhar a Champions League, é o Real Madrid”, conclui Klopp.

A partida de ida entre Liverpool e Real será às 16 horas (de Brasília), no Estádio Alfredo Di Stéfano. Já a volta será na próxima quarta, no mesmo horário, em Anfield.