Koeman mantém esperança de título espanhol com Barça: “Faremos o possível”

Com a vitória contra o Villarreal neste domingo, o Barcelona segue firme na briga pelo título do Campeonato Espanhol. A equipe da Catalunha soma 71 pontos e está colada em Real Madrid e Atlético de Madrid.

Ao comentar sobre a possibilidade da conquista, o técnico Ronald Koeman ressaltou que o Barça depende apenas de seu próprio desempenho nas últimas rodadas do torneio.

“Se vencermos as seis partidas que faltam vencemos o campeonato, mas as outras equipes estão a complicando a nossa vida. Faremos tudo o que for possível para sermos campeões”, explicou.

Os últimos compromissos do Barcelona no Campeonato Espanhol serão contra Granada, Valencia, Atlético de Madrid, Levante, Celta de Vigo e Eibar.