Koeman não esconde frustração após derrota do Barcelona: “Estamos decepcionados”

O Barcelona perdeu uma grande oportunidade de assumir a ponta do Campeonato Espanhol nesta quinta-feira. O time entrou em campo contra o Granada, no Camp Nou, a dois pontos do líder Atlético de Madrid, precisando de uma vitória simples para chegar ao primeiro lugar. Porém, foi derrotado por 2 a 1 e permaneceu na terceira colocação da competição.

O técnico Ronald Koeman não escondeu que ficou decepcionado após a partida. O treinador afirmou que o revés foi “um golpe duro”, já que agora os catalães não dependem apenas de si mesmos para conquistar o título, mas destacou que um triunfo no próximo jogo é essencial para retomar a confiança.

“É um golpe duro deixar de depender de nós mesmos. Estamos decepcionados. Temos que elevar o moral do time. O jogo de domingo é crucial para mim até o final da temporada. É muito importante voltar a vencer no domingo, é essencial para as nossas aspirações tentar vencer o campeonato. Nenhum time terá jogo fácil, ainda há possibilidades”, disse.

O comandante também explicou porque o Barcelona acabou saindo de campo com a derrota. Para ele, a equipe perdeu o foco durante o segundo tempo e criou poucas chances de balançar as redes depois dos gols do Granada.

“Perdemos o foco no segundo tempo e cometemos erros no sistema defensivo. Temos de aceitar a derrota de hoje, é uma realidade. Tivemos oportunidades de ganhar, mas tudo bem”, declarou.

Acho que tentamos seguir com a vantagem, mas não criamos muitas oportunidades depois dos gols. Eles fecharam bem e não conseguimos construir mais jogadas. Vendo os dois gols, deixamos espaços onde temos que fechar. Não temos estado bem defensivamente”, completou.

Em busca da recuperação na reta final do Espanhol, o Barça volta aos gramados neste domingo. A equipe enfrenta o Valencia às 16 horas (de Brasília), no Mestalla, pela 34ª rodada do campeonato.