Koeman rebate declaração de Klopp e vê desprestígio com o Real Madrid

A troca de cordialidades parece fazer parte deste clássico entre Real Madrid e Barcelona que acontecerá neste sábado (10) pela 30ª rodada de LaLiga.

Em entrevista coletiva realizada nesta sexta-feira (9), o técnico Ronald Koeman saiu em defesa do Real Madrid após o clube merengue receber críticas de Jürgen Klopp, treinador do Liverpool.

El Clásico Real Madrid x Barcelona acontecerá no sábado 10 de abril, às 16h (horário de Brasília), e terá transmissão ao vivo de ESPN Brasil e ESPN App, além de acompanhamento em tempo real do ESPN.com.br, com VÍDEOS de lances e gols. A cobertura começa já às 15h, em live com Gustavo Hofman e os ex-jogadores Edmílson e Júlio Baptista no YouTube da ESPN e nas páginas de ESPN e FOX Sports no Facebook; e na TV, a partir das 15h30, com o SportsCenter Abre o Jogo.

No meio de semana, antes do duelo pelas quartas de final da Uefa Champions League, contra o Real Madrid, Klopp criticou o estádio Alfredo Di Stéfano, em Valdebebas, como palco de um confronto, uma vez que o Santiago Bernabéu está em reformas.

“É verdade que temos jogado em estádios vazios, mas isto é algo completamente diferente. É um campo de treinos. É como se tivéssemos visitado o Manchester United e jogássemos no centro de treinos deles. Isto é completamente diferente de tudo aquilo que já vi”.

Koeman parece não ter gostado e respondeu também sobre o assunto. “Isso é despretigiar um grande clube como o Real Madrid. Chegaram ao momento de reformar o estádio e acredito que estão fazendo o certo. Para qualquer jogador não é bom atuar sem público. Elles estão acostumados a jogar nesse campo e os rivais têm que atuar ali. O visitante está bem alocado e isso não é um tema importante para mim”, finalizou o técnico do Barcelona.