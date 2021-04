Konecta Brasil abre vagas de emprego pelo país; veja cargos

A Konecta Brasil abre vagas de emprego para TODO BRASIL! A empresa que conta com serviços integrais de BPO e Contact Center, atuante no mundo inteiro, constrói relações confiáveis com o público, de modo a alinhar estratégias e determinar metas únicas e comuns. A Konecta está em busca de profissionais comprometidos com bons resultados para garantir o sucesso! Veja como se candidatar a uma das vagas!

Konecta Brasil abre vagas de emprego pelo país

Todas as oportunidades anunciadas pela empresa geram muitos benefícios aos contratados. São mais de 80 cargos divulgados pelo país. Veja os principais, a seguir!

Operador de Call Center Ativo de Vendas – PCD;

Operador de Call Center Ativo de Vendas – Seguros;

Operador de Call Center Ativo de Vendas – Telecom;

Operador de Call Center Ativo de Vendas – Consignado;

Operador de Call Center – SAC;

Operador de Call Center – Ouvidoria;

Operador Teste Integração;

Assistente Back Office;

Operador de Call Center Ativo de Vendas – Seguros BV;

Operador de Telemarketing Receptivo;

Desenvolvedor BackEnd;

Supervisor de Call Center – Suporte Técnico;

Coordenador de Operação Call Center;

Estágio em Marketing;

Ativo de Vendas – Telefonia;

Televendas – Período Integral;

Auxiliar de Enfermagem do Trabalho;

Analista de Recrutamento e Seleção;

Teleoperador Receptivo;

Analista Financeiro;

Analista de Sistemas;

Agente de Telemarketing Cobrança;

Analista de Backoffice;

Curadoria de BOTs;

Product Owner.

Como se inscrever

Quem tiver interesse em cadastrar currículo em uma das oportunidades, deve acessar o site de participação da Konecta Brasil e candidatar-se, clicando em uma das possibilidades abertas. Saia do desemprego com uma oportunidade cheia de benefícios!

