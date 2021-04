Kovi abre vagas para diferentes cargos e áreas

A Kovi, uma startup de mobilidade movida pela paixão de mudar vidas, está com novas vagas de emprego abertas para diferentes cargos e áreas de atuação, dentre elas Customer Experience, Marketing, Operações, Produto, Pátio e Recursos Humanos. Diariamente, a empresa busca, por meio da tecnologia, melhorar a vida dos motoristas de aplicativo oferecendo a melhor experiência de aluguel de carros do mercado.

Atualmente, estão abertas oportunidades para as posições de Analista de Customer Experience, Analista de Operações Junior (Sourcing – Procurement), Analista de Recrutamento e Seleção, Analista de Redes Sociais – CX, Analista de Risco, Content Strategy Lead, Engenheiro de Segurança do Trabalho, Estagiário de Produto, Gerente de Operações, Supervisor de atendimento presencial – Pátio SP, Supervisor de CX, entre outras.

Todas as contratações são em regime CLT. Os trabalhadores receberão uma remuneração compatível com o mercado e terão direito a vários benefícios, como

Kovi Talks;

Kovenção;

Gympass;

Vale-Transporte, Vale-Combustível ou Desconto no Estacionamento;

Plano Odontológico;

Plano de Saúde;

VR e/ou VA; e

Seguro de Vida.

Como se inscrever

Os interessados devem acessar a página de carreiras da empresa para cadastrar seu currículo e participar do processo seletivo. Clique aqui para se inscrever.

Os requisitos variam de acordo com a posição deseja. Todavia, a empresa busca profissionais que tenham perfil para trabalho em equipe, raciocínio lógico, organizado, analítico, pró ativos e curiosos.

