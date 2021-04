Kroos revela medo que tem no futebol e arranca risada de Modric; veja

Craques do Real Madrid na última década, Toni Kroos e Luka Modric fazem uma parceria de sucesso no meio-campo do time merengue. Além de serem multicampeões pelo gigante espanhol, o alemão e o croata ainda parecem ter uma ótima relação nos bastidores.

El Clásico Real Madrid x Barcelona acontecerá no dia 10 de abril, às 16h (horário de Brasília), e terá transmissão ao vivo de ESPN Brasil e ESPN App, além de acompanhamento em tempo real do ESPN.com.br, com VÍDEOS de lances e gols.

Lives, conteúdos originais e o melhor da programação da ESPN! Inscreva-se no nosso canal do YouTube, ative as notificações e não perca nenhum vídeo!

O Real Madrid publicou um vídeo divertido com os dois craques e foi descoberto um medo um pouco diferente de Toni Kroos, ainda mais para um jogador de futebol. Durante a brincadeira, ambos tinham que responder quem seria o melhor goleiro.

Prontamente, Kroos escolheu Modric e ainda disse que tem medo de ser goleiro. Um pouco constrangido, o alemão não segurou a risada e foi acompanhado por Modric, que também acredita que pode ser melhor goleiro do que o campeão da Copa do Mundo de 2014 pela Alemanha.