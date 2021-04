Kyra derrapa com ‘sincericídio’ e entrega a Alan segredo · .

Kyra/Cleyde (Vitória Strada) fará mais uma trapalhada em Salve-se Quem Puder e quase vai entregar seu maior segredo a Alan (Thiago Fragoso). A mocinha escorregará no “sincericídio” e revelará que sua família possui uma cobertura no Rio de Janeiro. O advogado estranhará a informação, e a babá terá que se virar nos 30 para contornar o deslize na novela das sete da Globo.

Nas cenas previstas para irem ao ar na próxima quinta (22), o primo de Alexia/Josimara (Deborah Secco) convidará a funcionária para ir até a Cidade Maravilhosa com ele e os filhos. “Não sei o dia exatamente. Mas é pra festa de lançamento da novela da Petra [Bruna Guerin]. E eu vou precisar de ajuda, preciso de alguém pra ficar com as crianças”, explicará o bonitão.

Tarantino (Daniel Rangel) comentará que só não vai por causa dos treinos, e Ignácio (Otávio Augusto) dirá que a babá não deve recusar a proposta. “Eu não posso ir pro Rio de Janeiro assim. Eu fiz um trato com o seu Ignácio, que eu viria aqui todo dia pra entregar o remédio. E ele melhorou tanto depois que voltou a se medicar”, desconversará a decoradora.

O senhor vai falar que aceita a ajuda de Graziela (Débora Olivieri) durante a ausência da funcionária. “Tudo resolvido”, dirá o pai de Queen (Alice Palmar), todo sorridente.

Língua solta

O ginasta, então, perguntará se a protagonista já conhece a cidade. “Conheço, eu já fui várias vezes. A minha família tem uma cobertura no Rio e é lindo”, deixará escapar Kyra. “A sua família tem uma cobertura?”, indagará o defensor da lei. “Eu falei cobertura? Família?”, rebaterá a mocinha desastrada. “Falou… Família e cobertura”, repetirá o “peguete” de Bia (Valentina Bulc).

“Falei! É que tem uma superamiga da minha mãe, que é quase da família. Ela me chama às vezes pra cuidar da filha dela, e eu vou lá. É isso, não é como se eu tivesse uma família que tem uma cobertura, né? Afinal, eu sou babá”, mentirá a jovem. Alan, então, perguntará se pode comprar as passagens.

“Eu preciso perguntar primeiro se eu posso ir”, soltará a amiga de Luna/Fiona (Juliana Paiva), cometendo outro deslize e despertando a desconfiança do patrão que nem imagina que ela está em um programa de proteção por ter testemunhado um crime.

“Perguntar pra mim mesma, no caso. Preciso ver a minha agenda. Imagina, não é como se eu tivesse um protetor, né? Que me diz o que eu posso e não fazer. Por que eu ia precisar de proteção policial?”, vai se atrapalhar a morena ainda mais. “Tô muito confusa hoje… Melhor eu ir embora”, decretará a jovem.

Além dos spoilers, o . publica diariamente os resumos da novela de Daniel Ortiz. O público verá a reprise do que foi ao ar em 2020 até 17 de maio, quando a Globo passará a apresentar os capítulos inéditos do folhetim.

