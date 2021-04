Kyra entra no radar de ‘irmã cobra’ e corre risco; saiba como · .

Kyra/Cleyde (Vitória Strada) entrará no radar de uma cobra em Salve-se Quem Puder. A filha de Agnes (Carolina Kasting) se apresentará como uma antiga amiga de Alexia (Deborah Secco) a Alan (Thiago Fragoso), mas Petra (Bruna Guerin) ficará desconfiada, e a decoradora correrá o risco de ser desmascarada após ser apontada como golpista na novela das sete da Globo.

Na cena, que vai ao ar nesta quinta-feira (8), a irmã da atriz desconfiará da mocinha por não se lembrar de uma amiga da “finada” com esse nome. “É que eu e a Alexia fizemos teatro juntas há muito tempo atrás, só que eu não era tão boa atriz quanto ela. Aí fui para o interior e decidi mudar de vida, nunca mais nos vimos, mas a gente sempre se falava por telefone”, inventará Kyra.

Cismada, Petra perguntará o que a jovem está fazendo lá, e o advogado explicará que ela é babá e trouxe uma carta de recomendação escrita por Alexia. “Posso ver?”, pedirá a megera. Alan levará a loira ao escritório, e a personagem de Vitória Strada aguardará na sala a averiguação do documento que realmente foi escrito pela atriz.

“Sua mãe disse que tem certeza que essa é a letra da Alexia”, dirá o viúvo sobre o papel. Ainda desconfiada, a invejosa deixará claro que o único jeito de saber sobre a veracidade do documento é o levando até um especialista. “Imitar caligrafia não é impossível”, completará.

Vida exposta

O advogado concordará com a prima. “Depois que a Alexia morreu, a vida dela ficou muito exposta. Mas o que essa moça ia ganhar copiando a letra dela?”, questionará o bom-moço. Petra pensará na possiblidade de Kyra querer dar um golpe na família.

“Que eu saiba, ninguém aqui é rico. O vovô tem propriedades, mas acho que a gente tá exagerando. Ela só deve estar procurando emprego”, concluirá Alan.

Desesperada aguardando pelos dois, Kyra ligará para Alexia e perguntará por algo que só Petra saiba sobre a irmã. Entretanto, a desastrada desligará correndo porque verá Ignácio (Otávio Augusto) descendo a escada do casarão e ficará a um passo de se dar muito mal.

Salve-se Quem Puder começou a ser exibida em janeiro de 2020, mas teve suas gravações paralisadas em março do ano passado devido à pandemia da Covid-19. A novela voltou ao ar em 22 de março deste ano com a reprise dos capítulos da primeira fase. O público verá episódios inéditos a partir de maio.

