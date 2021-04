Kyra faz rival de palhaça antes de viver momento mágico · .

Em Salve-se Quem Puder, Kyra/Cleyde (Vitória Strada) fará Renatinha (Juliana Alves) de palhaça antes de viver um momento mágico com Rafael (Bruno Ferrari). Com a ajuda de Alexia/Josimara (Deborah Secco), a decoradora conseguirá enganar a rival para ter um reencontro romântico e “sobrenatural” com o dono da Labrador Digital na novela das sete da Globo.

Nesta semana, Alexia tentará ajudar o patrão a se livrar do TOC (Transtorno Obsessivo Compulsivo) de manias de limpeza, fingindo incorporar o espírito da amiga e noiva “morta” dele. Já Kyra aproveitará a oportunidade para assombrar Renatinha.

A assistente da secretária convencerá Rafael a esvaziar a empresa para a sessão espírita, mas a invejosa tentará atrapalhar a falsa médium. “Já que cê tá desconfiando, vamos aumentar a plateia. Não é só você na área VIP, não. Desce lá e chama o vigia. Vou provar pra todo mundo que eu sou uma médium poderosa!”, fingirá a atriz.

Assim que Renatinha sair, a filha de Agnes (Carolina Kasting) desligará a luz e deixará a secretária presa no elevador. “Não é possível! Isso não pode estar acontecendo! Tenho pavor de elevador parado! Alguém me tira daqui!”, implorará a funcionária.

Kyra fingirá ser um espírito e assombrará a “fura-olho” com uma voz fantasmagórica. A personagem de Juliana Alves morrerá de medo quando escutar a voz da decoradora supostamente morta.

“Me deixa em paz! Pelo amor de Deus. Tudo bem que a gente não era amiga, mas eu nunca fiz nada de ruim pra você!”, chorará a recalcada. Para ocupar a secretária, a mocinha a mandará rezar 1.972 ave-marias e 469 pais-nossos.

Momento mágico

Em seguida, Kyra e Alexia irão ao encontro de Rafael para encenar um reencontro parecido com o do filme Ghost: Do Outro Lado da Vida (1990). “Vou precisar vendar seus olhos. E antes que cê pergunte, eu esterilizei o tapa-olhos”, afirmará a amada de Zezinho (João Baldasserini).

“Precisa disso? No filme, a Demi Moore ficava de olhos abertos pra ver o Patrick Swayze [1952-2009]”, alegará o mocinho, referindo-se aos protagonistas do longa.

“Filme é filme, eles fantasiam bastante. Na realidade, cê só pode sentir a Kyra. Se olhar, pode ser perigoso. Tem gente que fica até cega quando vê um espírito”, justificará a artista. Na sequência, a “médium” colocará a música-tema de Ghost para convocar o falso espírito da amiga.

“Já entrou? Cuidado que ela é desastrada, capaz de derrubar alguma coisa. Estranho, deu um arrepio. Como se ela…”, afirmará o rapaz. “Estivesse aqui? Eu disse que não era brincadeira. A Kyra tá aqui de verdade”, rebaterá a ruiva. A irmã de Bia (Valentina Bulc) ficará emocionada quando se aproximar do noivo.

“Rafael, eu vou encostar em você. Mas não vai ser eu. Vai ser a Kyra”, explicará Alexia. “Suas mãos estão geladas, Josimara. Pera! Essas mãos! Esses dedos! Não pode ser. Kyra! Como cê fez isso, Josimara? São as mãos dela. Do meu amor! Meu Deus, como eu te amo, Kyra”, vai se assustar o dono da Labrador.

“Achei que nunca mais ia te tocar, te sentir. É o seu cheiro, sua pele. Como eu queria te ver, Kyra. Não vou tirar a venda. Foi o combinado. Vou te amar pra sempre, Kyra. Nunca vou deixar de pensar em você… Nunca”, prometerá o galã nas cenas que vão ao ar no próximo sábado (24). Emocionados, os dois se abraçarão e aproximarão suas bocas para um beijo.

Rafael e Kyra terão momento mágico

Resumo dos capítulos

Segunda, 19/4 (Capítulo 25)

Alexia sente ciúmes de Zezinho. Renzo insiste para Rafael aceitá-lo como sócio. Dominique ameaça Lúcia. Zezinho se arrepende de ter beijado Bel. Ermelinda aconselha Luna a não voltar à casa de Helena e Téo.

Micaela aceita entrevistar os primos de Verônica para trabalhar no restaurante, sem saber que a falsa amiga tem planos de vingança. Petra diz a Queen e Mosquito que Alan está interessado em Kyra/Cleyde. Rafael fica surpreso quando Alexia/Josimara afirma que ele conseguirá falar com Kyra.

Terça, 20/4 (Capítulo 26)

Kyra conta a Luna que Alexia vai fingir psicografar uma carta sua para Rafael. Bia revela a Agnes que seu marcapasso é um empecilho para ela começar um relacionamento. Rafael lê a suposta carta psicografada por Kyra e tem a impressão de que a moça ainda está viva.

Téo pensa em seguir as sessões de fisioterapia com Luna/Fiona. Vicky percebe o clima entre Luna/Fiona e Téo. Alan e Tarantino se preocupam com a confusão mental de Ignácio. Téo confessa a Enéas que Luna/Fiona mexe com ele. Kyra/Cleyde, Queen e Mosquito constatam que Ignácio fugiu de casa.

Quarta, 21/4 (Capítulo 27)

Kyra/Cleyde tranquiliza os filhos de Alan. Petra insiste em convencer Graziela a internar Ignácio. Alan impede que Ignácio seja assaltado. Luna evita pensar em Téo. Bel e Alexia tentam seduzir Zezinho. Tammy descobre que Bia e Tarantino ficaram juntos. Kyra/Cleyde constata que Ignácio não está tomando o remédio para a memória. Alexia/Josimara e Bel brigam.

Quinta, 22/4 (Capítulo 28)

Bel pede desculpas a Alexia/Josimara. Tammy faz Bia acreditar que Tarantino espalhou para os amigos que ela o acusou de assédio. Alexia pede ajuda a Zezinho para deixar o Programa de Proteção. Petra convida Alan para acompanhá-la na festa de lançamento da novela. Luna questiona Alexia sobre seus sentimentos por Zezinho.

Renzo pensa em Alexia/Josimara. Micaela fica encantada com Bruno e Gael, os primos de Verônica. Alexia avisa a Kyra que ela precisa salvar Rafael. Helena pede a Vicky que conte tudo o que sabe sobre Luna/Fiona. Luna conta a Zezinho que tem um plano para fazer Alexia confessar que gosta do rapaz.

Sexta, 23/4 (Capítulo 29)

Alexia/Josimara garante a Rafael que pode trazer Kyra do mundo dos mortos. Luna/Fiona sugere a Téo que crie um blog sobre as viagens que fez. Ermelinda concorda em ajudar Luna no plano para unir Zezinho e Alexia. Alexia se surpreende quando Zezinho afirma que voltará para Judas do Norte para esquecê-la.

Micaela contrata Bruno e Gael como garçons do restaurante. Verônica arma um plano contra Micaela. Renatinha pede a Renzo para demitir Alexia/Josimara. Bia ignora Tarantino. Alexia e Kyra combinam seu plano para salvar Rafael. Dominique descobre que Renzo entrou como sócio na Labrador. Renatinha desconfia das intenções de Alexia/Josimara e a deixa nervosa.

Sábado, 24/4 (Capítulo 30)

Renatinha acusa Alexia/Josimara de querer seduzir Rafael. Kyra arma para que Renatinha fique presa no elevador da empresa. Mário vence o concurso de gastronomia do hotel. Kyra assombra Renatinha. Edgar paquera Ermelinda. Ao estilo ‘Ghost’, Kyra se aproxima de Rafael e fica emocionada com o reencontro durante a ‘sessão’ conduzida por Alexia/Josimara.

Renatinha não consegue convencer Rafael de que Alexia/Josimara é uma impostora. Gabi convence Juan a beber para comemorar a vitória de Mário, e aproveita para tirar uma foto beijando o rapaz. Úrsula pergunta a Téo o que ele sente por Luna/Fiona. Luna fica decepcionada ao ver a foto do beijo de Gabi e Juan na rede social.

