Kyra, Luna e Alexia vivem ‘o futuro’, e até galinha entra no rolê · .

Em São Paulo, Kyra/Cleyde (Vitória Strada), Luna/Fiona (Juliana Paiva) e Alexia/Josimara (Deborah Secco) viverão “o futuro” ao fazer uma videochamada para se comunicar em Salve-se Quem Puder. A galinha Filipa entrará no “rolê virtual” para manter a farsa criada pelas mocinhas. Elas usarão a penosa para fingir que ainda estão em Judas do Norte na novela das sete.

Em cenas que vão ao ar na próxima quinta (15), o trio de protagonistas fingirá para o agente federal Ivo (Ricardo Duque) que ainda mora no sítio de Ermelinda (Grace Gianoukas) e de Zezinho (João Baldasserini). Elas chamarão o policial para uma conferência para contar que descobriram as identidades dos assassinos de Vitório (Ailton Graça).

O interessante é que elas protagonizarão uma cena que se tornou muito mais comum no último ano, devido à pandemia de Covid-19 e à necessidade de isolamento social. A sequência, porém, foi gravada bem antes da quarentena e já tinha sido exibida em fevereiro do ano passado na primeira fase da novela, antes da interrupção das gravações.

“Como o senhor pode ver, estamos aqui direto da lan house da cidade. Quer dizer, onde mais a gente estaria? Em São Paulo é que não ia ser”, dirá a filha de Agnes (Carolina Kasting), tentando disfarçar a armação. Alexia irá direto ao ponto e contará sobre os criminosos procurados.

“Como vocês descobriram essas pessoas daí?”, perguntará o agente, desconfiado. Kyra inventará que elas pesquisaram tudo na internet, e a atriz pedirá que ele apenas anote os nomes de Renzo (Rafael Cardoso) e Dominique (Guilhermina Guinle). “Manda prender esses dois”, pedirá ela.

As três amigas tentarão explicar que as pessoas compartilham toda a vida na internet e pedirão um agradecimento por terem sido mais rápidas do que os investigadores. “Eu agradeceria com o maior prazer, se nós já não soubéssemos disso tudo”, retrucará Ivo.

Nada resolvido

Deixando as meninas decepcionadas, ele contará sobre a carreira da personagem de Guilhermina Guile no direito criminal. “Se ela é uma advogada contra corrupção, por que ela matou o juiz que estava colocando os corruptos na cadeia?”, questionará Luna.

Ivo explicará que tudo se trata de fachada, mas que ainda não tem provas suficientes. “Ela representa muitos poderosos, precisamos estar cercados de evidências. Não interessa prender só os dois”, afirmará o homem. As testemunhas se desesperarão com a imprevisibilidade do fim de suas “falsas vidas”, e Alexia protagonizará um piti virtual e desmaiará.

Salve-se Quem Puder começou a ser exibida em janeiro de 2020, mas teve suas gravações paralisadas em março do ano passado devido à pandemia da Covid-19. A novela voltou ao ar em 22 de março deste ano com a reprise dos capítulos da primeira fase. O público verá episódios inéditos a partir de maio.

