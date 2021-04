Kyra teme ser demitida por assédio após beijar Alan · .

Kyra/Cleyde (Vitória Strada) dará um beijinho acidental no patrão e temerá perder o emprego por assédio em Salve-se Quem Puder. Queen (Alice Palmar) e Mosquito (Ygor Marçal) vão armar uma emboscada e melecarão o chão da sala. A babá cairá e não conseguirá se levantar. Alan (Thiago Fragoso) tentará ajudar a mocinha, mas também escorregará. Na confusão, os dois acabarão dando um selinho sem querer na novela das sete da Globo.

Nas cenas previstas para irem ao ar na segunda (12), os pestinhas vão planejar uma pegadinha com a nova babá. As crianças deixarão a protagonista sozinha no quarto e aproveitarão para sujar a sala com uma mistura de óleo de cozinha, gel e cera.

Os dois ainda desligarão a energia elétrica, e a decoradora ficará com medo do escuro. Ela descerá para o primeiro andar da casa procurando pelos pequenos. “Crianças, cês tão bem? Faltou luz”, perguntará a morena. Assim que colocar os pés na sala, ela vai se espatifar no chão.

“Que é isso? Ai que nojo. Que é isso? Crianças? Queen? Mosquito? Vocês estão aí? Socorro! Como é que eu vou sair daqui? Ai meu cabelo, ai minhas costas. Vou ficar toda roxa”, reclamará a amiga de Luna/Fiona (Juliana Paiva). Desastrada, ela tentará se levantar várias vezes, mas não conseguirá. Os filhos do advogado vão espiar o desespero da mocinha e se divertirão.

Ajuda, mas nem tanto

Na sequência, Alan chegará e se assustará com a escuridão. “Que breu é esse, gente? Que bagunça é essa aqui na sala?”, questionará o primo de Petra (Bruna Guerin). A personagem de Vitória Strada tentará alertar o patrão, mas ele também cairá no chão.

“O que aconteceu aqui? Isso é cera?”, indagará o rapaz. “Pergunta pros seus filhos, né? Sei lá, geleca, gel e óleo de cozinha”, rebaterá Kyra. Eles tentarão se ajudar para levantarem juntos, mas não terão sucesso. O pai de Tarantino (Daniel Rangel), então, pegará alguns documentos em sua pasta.

Alan e Kyra/Cleyde melecados na cena

“Eu tive uma ideia, vamos pegar os papéis aqui no chão. Pisa nele, bota a mão nele também. É o único jeito”, dirá o loiro. “Desculpa. Eu devia ter imaginado que meus filhos tavam aprontando alguma pra você”, pedirá o advogado. Em seguida, a luz voltará. A protagonista vai se assustar e se desequilibrar.

Sem querer, querendo?

A babá vai cair bem em cima do bonitão e encostará a boca na dele, dando um selinho acidental. Mesmo constrangidos, os dois continuarão agarrados no meio da sala durante um tempo. “Seu Alan, desculpa! A culpa foi dessa meleca que os seus filhos…”, explicará a amiga de Alexia/Josimara (Deborah Secco).

“É claro, eu nunca diria que você… Que você… De propósito. De forma nenhuma”, entenderá o advogado. “Eu vou tentar levantar que posição tá meio ingrata”, soltará a desastrada, que escorregará mais uma vez e dará uma outra bitoca no patrão. “Pronto! Vou ser demitida por assédio”, lamentará a jovem.

No entanto, o personagem de Thiago Fragoso cairá na risada. “Dessa vez, os pestinhas se superaram. Eu devia era estar furioso, mas só de estar rindo um pouco, já valeu a pena”, concluirá o engravatado.

“O senhor riu disso?”, questionará a noiva de Rafael (Bruno Ferrari). “Ri de você… Quer dizer, ri com você. Da sua reação. A gente nunca teve uma babá com tanto senso de humor aqui. Agora, elas já estariam me xingando, xingando as crianças. Você levou na esportiva”, explicará o loiro.

Os dois serão interrompidos por Ignácio (Otávio Augusto). “Que gritaria é essa aí, meu Deus?”, questionará o senhor, ameaçando descer pela escada. Eles vão se desesperar e temerão que o idoso também caia na meleca.

“Seu Ignácio, não! Não desce”, pedirá a jovem. Ao ver o neto e a babá embolados no chão da sala, o bisavô de Queen tapará os olhos. “O que foi? É alguma coisa que não posso ver? Tá bom. Divirtam-se, não vi nada”, dirá o senhor. “Ele achou que a gente…? Ai, meu deus! Que vergonha”, afirmará Kyra.

