L. Phellype, do Sporting, é oferecido e salários chegam na mesa de Renato por acordo no Grêmio: “Tem o perfil desejado”, indica site

O Grêmio já estuda outras possibilidades de mercado depois da recusa de Rafa Santos Borré, do River. O atacante esteve próximo de um acerto com o Tricolor, mas recuou de última hora e optou por permanecer na Argentina até receber uma oferta da Europa. O treinador Marcelo Gallardo assumiu, durante sua última entrevista coletiva, que teve uma pequena participação na decisão final do colombiano. Renato, enquanto isso, analisa novos nomes.









“De acordo com as possibilidades que tem, é importante que esteja tranquilo. O jogador de futebol fica exposto a essas situações e tem que estar mentalmente muito sólido. É difícil, porque precisa jogar, por seu físico à prova, e se não está com cabeça boa pode ser contraproducente. Disse a ele para manter a calma, dentro do possível, e deixar as coisas acontecerem com naturalidade. River vai ser sempre uma possibilidade para ele, claramente”, pontuou o técnico.

Na tarde desta 2ª (5), mais um nome surgiu na pauta. Luiz Phellype, do Sporting, de Portugal, foi oferecido e já está sendo analisado pelo Grêmio. A informação foi divulgada em primeira mão pela reportagem do Torcedores.com. O jogador esteve próximo de um acordo com o São Paulo, mas os valores assustaram (€ 13 mil euros por mês) e o negócio não avançou pela falta de acerto com um dos intermediários envolvidos na tratativa.

Foto: Al Bello/Getty Images



Fora dos planos do técnico Rúben Amorim, o jogador ainda não disputou uma partida oficial pelo Sporting nesta temporada. O salário de Luiz, convertido em reais, chega na casa dos R$ 86 mil reais/mês. Renato conta com 3 centroavantes no atual elenco: Churín, Diego Souza e Ricardinho. O Grêmio ainda tenta fechar com mais um nome de peso e novos atletas do Brasil foram especulados, assim como Soteldo. A comissão, no entanto, quer um ‘9’.

Números de Luiz Phellype pelo Sporting:

52 jogos

19 gols