La Guaira x Atlético-MG: veja as cotas para a estreia do Galo na Libertadores

O Atlético-MG faz sua estreia na competição contra o Deportivo La Guaira, na Venezuela, pela primeira rodada do Grupo H da fase de Grupos da Copa Libertadores da América. O confronto acontece no Estádio Olímpico da Universidade Central da Venezuela, em Caracas, a partir das 19h (horário de Brasília). Veja os retornos para esse confronto nos melhores sites de apostas esportivas como a Betfair.

Sonhando com o bicampeonato, o Galo chega para a estreia na Libertadores ocupando o primeiro lugar na classificação do Campeonato Mineiro. No estadual soma três triunfos e duas derrotas nas últimas cinco partidas.









Já o Deportivo La Guaira, disputou apenas um jogo em 2021. O atual campeão do Campeonato Venezuelano vem do empate no seu primeiro confronto da temporada diante do Aragua no último dia 11.



Prováveis escalações

Atlético-MG: Everson; Guga, Gabriel (Junior Alonso), Réver e Guilherme Arana (Dodô); Allan, Matías Zaracho e Nacho Fernández; Hulk (Savarino), Keno e Eduardo Vargas.

La Guaira: Carlos Olses; Jon Aramburu, Francisco La Mantia, Henry Pernía e Yohan Cumana; Arles Flores, Carlos Cermeño e Ángelo Peña; Darwin González, Aquiles Ocanto e Charlis Ortíz.

Deportivo La Guaira x Atlético-MG: quanto pagam as casas de apostas

O confronto desta quarta-feira será o primeiro entre as equipes. Na Betfair o Galo aparece como grande favorito com odds de @ 1.4 (Atlético-MG), Deportivo La Guaira @9.0, e o empate rende @4.5.