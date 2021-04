LANCE! Espresso: Felipe Melo provou seu valor, mas saída não seria um drama para o Palmeiras

Em meio às informações de que Palmeiras e Felipe Melo abriram negociações para estender o contrato, surgiram rumores vindos da Argentina de que o Boca Juniors fará uma oferta ao volante de 37 anos, que no ano passado chegou a revelar o desejo de atuar pelos xeneizes.

Melo fez uma boa temporada depois que se recuperou de uma séria lesão no tornozelo esquerdo. Chegou a tempo de disputar as partidas mais decisivas e foi um dos melhores nos dois jogos da final da Copa do Brasil, contra o Grêmio. O jogador, no entanto, quer estender o vínculo por mais dois anos e isso significaria manter um dos maiores salários do elenco, o que, de certa forma, compromete também a investida no mercado por outros reforços.

No setor onde atua (a experiência como zagueiro não foi retomada), o Palmeiras tem diversas opções, sendo a melhor delas Danilo, o garoto que joga como veterano e foi destaque do time na jornada gloriosa que levou ao título da Copa Libertadores. Patrick de Paula também pode exercer a função, quando for necessária melhor saída de bola.

Dependendo da proposta do Boca Juniors, pode ser uma solução boa para todos. Entre erros e acertos, Felipe Melo soube exercer – algumas vezes até exagerou – papel de liderança nos últimos anos. Mas o Palmeiras de hoje, com restrição financeira, e do futuro cada vez mais olhará para valiosas safras cultivadas no próprio quintal.

