LANCE! transmite jogos dos líderes do Francês e do Alemão em parceria com One Football

O LANCE!, em parceria com o One Football, transmitirá as partidas dos líderes da Bundesliga e da Ligue 1 neste fim de semana. No sábado, às 10h30, o Batern de Munique visita o Mainz, às 10h30, e pode conquistar o título do Alemão com três rodadas de antecedência. Já no domingo, às 16h, o líder Lille, que tem 70 pontos, faz jogo na parte de cima da tabela contra o Lyon, que tem 67 pontos.

Você, fã do futebol internacional, poderá acompanhar ao vivo jogos dos Campeonatos Alemão e Francês, pelo www.lance.com.br.

A cada fim de semana, dois jogos do One Football serão transmitidos também no LANCE!: um da Bundesliga, no sábado, e outro da Ligue 1, no domingo. Estas e outras partidas dos dois campeonatos são transmitidas também no aplicativo do One Football para todo o Brasil.